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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تضبط 836 مخالفًا لقرار البناء

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:21 م
الداخلية المصرية
الداخلية المصرية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملاتها لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتوجيه حملات لضبط المخالفين لقرار وقف البناء 6 أشهر.

وتم ضبط 836 شخصًا مخالفًا، وذلك خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكل صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها في ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكل محافظات الجمهورية.

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