سحب 11 وحدة سكنية لتحويلها إلى نشاط إداري بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة؛ لمعاونة الجهات المعنية في تنفيذ إجراءات سحب واسترداد 11 وحدة سكنية لتحويلها من نشاط سكني إلى إداري.وتبين أن الوحدات خالفت شروط التعاقد مع الجهة الإدارية المختصة بجهاز القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بإجمالى 22 محل تمهيدًا لتطويرها والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية بالمناطق المحيطة بها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابات المختصة للتحقيقات.