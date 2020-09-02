العجز التجارى لتركيا يرتفع 170% على أساس سنوى فى أغسطس

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري لتركيا زاد 169.7% على أساسسنوى فى أغسطس إلى 6.312 مليار دولا،ر وفقًا لنظام التجارة العام.وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 20.64% إلى 18.78 مليار دولار بينما تراجعت الصادرات 5.74 بالمئة إلى 12.46 مليار في أغسطس.وارتفعت واردات الذهب 394% في أغسطس، حين ارتفعت الأسعار لتسجل أعلى واردات شهرية منذ عام 1989.