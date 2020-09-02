العجز التجارى لتركيا يرتفع 170% على أساس سنوى فى أغسطس
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:00 م
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري لتركيا زاد 169.7% على أساس
سنوى فى أغسطس إلى 6.312 مليار دولا،ر وفقًا لنظام التجارة العام.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 20.64% إلى 18.78 مليار دولار بينما تراجعت الصادرات 5.74 بالمئة إلى 12.46 مليار في أغسطس.
وارتفعت واردات الذهب 394% في أغسطس، حين ارتفعت الأسعار لتسجل أعلى واردات شهرية منذ عام 1989.
سنوى فى أغسطس إلى 6.312 مليار دولا،ر وفقًا لنظام التجارة العام.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 20.64% إلى 18.78 مليار دولار بينما تراجعت الصادرات 5.74 بالمئة إلى 12.46 مليار في أغسطس.
وارتفعت واردات الذهب 394% في أغسطس، حين ارتفعت الأسعار لتسجل أعلى واردات شهرية منذ عام 1989.