ماكرون: التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق بكل أبعاده

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق بكل أبعاده.وأضاف ماكرون، خلال اجتماعه بالرئاسات الثلاث العراقية في بغداد، أن أمننا الجماعي واستقرارنا الإقليمي على المحك، جنودنا يقاتلون جنبًا إلى جنب لضمان الهزيمة النهائية للإرهابيين.وأشار إلى أن التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق بكل أبعاده الأمنية والاقتصادية في الداخل وفي المنطقة.