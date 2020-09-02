الكهرباء: 295 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات أليكس ويست بالإسكندرية

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم الأربعاء، مع الاتحاد المكون من شركة (HYOSUNG & TBEA ZONFA &TBEA HENGYANG)، عقد إنشاء مشروع محطة محولات أليكس ويست جهد 2206611 ك.ف التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، وذلك لزيادة الأحمال المستقبلية وتحسين مستوى الجهد وتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة في منطقة كهرباء الإسكندرية.وقالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة - في تصريحات لها خلال التوقيع - إن العقد يتضمن عقد إنشاء مشروع محطة محولات أليكس ويست جهد 2206611 ك.ف سعة (2×175+3×40) م.ف.أ، وتبلغ القيمة الإجمالية للتعاقد حوالى 295 مليون جنيه ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهرًا من تاريخ توقيع العقد.وأكدت أن مثل هذه الأعمال تأتي تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.