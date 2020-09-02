«صناعة الجلود»: كورونا غير السياسات الاقتصادية

قال محمد مهران، عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن الأسواق بدأت في التعافي من كورونا خلال الشهر الأخير.وأضاف مهران، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قطاع الجلود كان من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمة نظرا لتوقف حركة التصدير تماما.ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية بعد كورونا لن تكون كما كانت قبلها، مؤكدا على تغير كثير من السياسات الفكرية والاعتماد على التجارة الإلكترونية لتقليل التجمعات وتنفيذ قرارات التباعد الاجتماعي وكذلك توفير الوقت والجهد.