التحفظ على 20 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:50 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بالتنسيق مع كل المديريات على مستوى الجمهورية؛ استهدفت التفتيش على المخابز البلدي والسياحي.
أسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 11 قضية بإجمالى 20٫900 طن دقيق بلدى استخراج 82% مدعم، دقيق سياحى فاخر مجهولة المصدر.
حُرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.
أسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 11 قضية بإجمالى 20٫900 طن دقيق بلدى استخراج 82% مدعم، دقيق سياحى فاخر مجهولة المصدر.
حُرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.