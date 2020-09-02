التحفظ على 20 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بالتنسيق مع كل المديريات على مستوى الجمهورية؛ استهدفت التفتيش على المخابز البلدي والسياحي.أسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 11 قضية بإجمالى 20٫900 طن دقيق بلدى استخراج 82% مدعم، دقيق سياحى فاخر مجهولة المصدر.حُرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.