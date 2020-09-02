الأجهزة الأمنية تفحص فيديو «مراتى هربت وولادى التلاتة من عشيقها»

تفحص الأجهزة الأمنية المختصة مقطع فيديو مسجّل على موقع «تيك توك» ومنشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لشخص يبكي ويقول إن أبناءه الثلاثة من زوجته ليسوا أبناءه.وناشد الشخص صاحب الفيديو وزير الداخلية والأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية للبحث عن زوجته التي قال إنّها هربت مع عشيقها «والد الأطفال»، بحسب زعمه، قائلًا «هل يعقل أن أقوم بتربيتهم.. كيف أفعل ذلك والأم والأب موجودين على قيد الحياة».وأضاف أنَّ زوجته هربت مع عشيقها وتركت له الأطفال الثلاثة بعد اعترافها له بأنه ليس والدهم.