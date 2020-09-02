الأموال العامة تضبط قضايا فساد بـ10 ملايين جنيه

شنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية؛ لضبط كل أشكال الخروج عن القانون.أسفرت الجهود- خلال 24 ساعة- عن ضبط 6 قضايا «نصب واحتيال على المواطنين، ترويج عملة وطنية، تحويلات مالية غير مشروعة، تسوق شبكى، سوق مال، كسب غير مشروع» مُتهم فيها 11 شخصا ضُبط فيها مستنديًا قرابة 10 ملايين جنيه، 88 ألف دولار، 198 ألف ريال سعودي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.