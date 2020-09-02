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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف يلتقى المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسون غدًا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:39 ص
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف غدًا الخميس لقاء مع المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا جير بيدرسون.

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيلتقي يوم غد الخميس، بالمبعوث الأممى الخاص لدى سوريا جير بيدرسون.

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