لافروف يلتقى المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسون غدًا

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف غدًا الخميس لقاء مع المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا جير بيدرسون.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيلتقي يوم غد الخميس، بالمبعوث الأممى الخاص لدى سوريا جير بيدرسون.