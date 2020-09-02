التحقيق فى تصادم 4 سيارات بمصر الجديدة

تباشر نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيقات في حادث تصادم ٤ سيارات بميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.وتبين من التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول، أنه عقب ورود إخطار لقسم شرطة مصر الجديدة بحدوث تصادم ٤ سيارات، مما تسبب في تكدس مروري، وتم الدفع برجال المرور لتيسير الحركة، والاستعلام عن مصابين.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.