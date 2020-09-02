الجيزة: لا تصالح مع تعديات الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تصالح على أى مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، وسيتم إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.وأضاف أنه رصد حوالى 52 ألف حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس الماضي بمساحة تبلغ 1883 فدانًا.وأوضح أن المحافظة انتهت من إزالة حوالى 28 ألف حالة تعدٍّ منها حتى الآن ومتبقٍّ 24 ألف حالة تعدٍّ بمساحه تصل إلى 830 فدانًا، مؤكدًا أنه سيتم التعامل الحازم معها بدءًا من اليوم.