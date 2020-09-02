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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبرز المرشحين للتكريم فى المهرجان القومى للمسرح (خاص)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح المصري
أمير محمد خالد
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يواصل القائمون علي المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر، وضع كافة تفاصيل الدورة الـ13 المقرر انعقادها في شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأجيله حيث كان من المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل، ولكن بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، قرر القائمون عليه تأجيله لنهاية العام.

وعلمت "الدستور" من مصدر داخل اللجنة العليا للمهرجان أنه تم الاتفاق علي الشكل العام للدورة الجديدة من عمر المهرجان، ويتم الاستعداد لها حاليًا ومتابعة الأوضاع الحالية من أجل الاستقرار علي الشكل النهائي الذي سيخرج من خلال المهرجان، وأكد المصدر أن هذا العام سيتم تكريم 6 مسرحيين فقط وسيكونون علي النحو التالي، مخرج، ومهندس ديكور، وناقد، ومؤلف مسرحي لم تستقر عليهم اللجنة العليا للمهرجان بشكل نهائي حتى الآن، أما باقي المكرمين فسيتم اختيار اثنين من الفنانين صلاح السعدني ومحمود ياسين وعزت العلايلي اثنين فقط لتكريمهم علي مسيرتهم الفنية وعطائهم الكبير للمسرح المصري.

يشار إلى أن الدورة الماضية من المهرجان القومي للمسرح المصري تم تكريم عدد كبير من الفنانين أبرزهم كان علي الحجار، وتوفيق عبد الحميد، والمخرج محسن حلمي، وحققت الدورة الماضية نجاحا ملحوظا تحت رئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، ولكن الدورة الجديدة من المهرجان يتولى رئاستها الفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي السابق.

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