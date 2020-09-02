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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اتحاد الناشرين يدعو أعضاءه للمشاركة بمعرض فرنكفورت الدولى

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
معرض فرنكفورت
معرض فرنكفورت
جمال عاشور
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دعا اتحاد الناشرين المصريين أعضاءه للمشاركة المجانية بمعرض فرنكفورت 2020 بالجناح الرقمي (الافتراضي)، في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر.

وقال الاتحاد في بيانه، على الراغبين في المشاركة من دور النشر إدخال جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المناسبة في نموذج PDF القابل للتعبئة، من خلال استمارة التسجيل للعارضين الرقميين، بعد استكمال النموذج، يرجى طباعته والتوقيع عليه، إرسال النموذج المكتمل والموقع إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

ولفت الاتحاد إلى ضرورة مراعاة الإرشادات التالية: ضرورة اتباع الخطوات الموجودة بالملف المرفق بكل دقة، قراءة الشروط والأحكام بعناية، تجهيز كتالوج وقائمة أعمال الدار باللغة الإنجليزية، إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.



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