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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 مصريين يحصلون على 860 ألف جنيه مستحقات عن عملهم بالسعودية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بكل من الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع 3 شركات بالمملكة لصرف مستحقات 3 عمال مصريين، بإجمالي 208 آلاف و271 ريالًا سعوديًّا، أي ما يوازي 860 ألفًا و159 جنيهًا مصريًا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض وجدة بمتابعة المستحقات المالية لـ3 مصريين يعملون في 3 شركات بالمملكة لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وقال إن الوزير تلقى تقريرًا عبر الملحق العمالى وليد عبدالرزاق أحمد، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركة لصرف مستحقات المواطن "عصام.س.أ" البالغة 65 ألف ريال بشيك، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي، وقدم المواطن الشكر للشركة نيابة عن الوزير محمد سعفان للتسوية الودية وحصوله علي مستحقاته.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالي بجدة في التواصل مع الشركة التي كان يعمل بها المواطن المصرى المتوفى بدوى عبدالمولى زكى إبراهيم، والذى كان يعمل بالشركة، وتسوية مستحقات نهاية خدمة، وذلك بحصول الورثة على مستحقاته النظامية وبلغت 3826 دولار، وتم تسليم الشيك الخاص بمستحقات الورثة للقسم القنصلي بالقنصلية العامة لاتخاذ اللازم نحو إرساله إلى ورثة المتوفي بمصر، وتم تقديم الشكر من المكتب للشركة بالتعاون والتسوية لمستحقات المتوفى.

كما قام مكتب التمثيل العمالي بجدة بزيارة مكتب عمل مكة المكرمة من أجل تقديم المقترحات والتنسيق المستمر لخدمة المواطنين المصريين الراغبين في تجديد رخصة العمل، والإقامة بغرض الخروج النهائي دون موافقة الكفيل ودون أن يكون العامل سببًا في انتهاء الإقامة، وتمت مقابلة مدير عام المكتب مشعل الزهراني، ومدير العلاقات العمالية عبدالله بدور وسهيل الزهراني رئيس لجنة التسوية الودية، وتمت مناقشة مشاكل المصريين المتكررة ومعاناتهم بين الجهات ذات العلاقة، وخصوصًا الطلبات المرفوضة من مكتب عمل جدة دون إحالة للمكتب المختص، وانتهت الزيارة عن التواصل الإلكتروني بالإيميل بين المكتب وبينهم بشأن أي مشاكل والرد عليها فورًا، وسرعة إنهاء الطلبات والتنسيق الكامل مع مكاتب العمل، وبينهم لإحالة الطلبات المرفوضة لمكتب العمل المختص آليًّا دون رجوعها لمكتب التمثيل العمالي، وتم تقديم الشكر للتعاون المثمر والتنسيق التام.

وفي نفس السياق نجح مكتب التمثيل العمالي بالرياض في حل شكوى المواطن "محمد.ح.م.ح" لدى إحدى وكالات التأمين بالرياض، والتي كان يعمل بها للحصول على مستحقاته المالية النظامية وبعد تعثر المفاوضات الودية مع الشركة، مما دفع المواطن لرفع دعوى عمالية.

وأصدرت المحكمة العمالية بالرياض، حكمًا بأحقية المواطن في الحصول على مبلغ 139 ألفًا و445 ريالًا سعوديًا، وتم اتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة، وحصل المواطن على شيك بالمستحقات، وتعذر صرف الشيك نظرًا لانتهاء إقامة المواطن فتم التواصل مرة أخرى مع سكرتير رئيس محكمة التنفيذ، واقترح تغيير الشيك باسم شخص آخر قريب للمواطن أو استخراج تأشيرة خروج نهائي للمواطن حتى يتسنى له صرف الشيك بموجبها، وتم عرض الأمر على المواطن، والذي اختار الحصول على تأشيرة خروج نهائي والاحتفاظ بالشيك في يده، وبالفعل تم عمل خطاب لمدير مكتب العمل لتخريج المواطن نهائيًا حتى يتمكن من صرف شيك المستحقات والعودة إلى أرض الوطن.

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