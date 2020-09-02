«أوقاف الإسكندرية» تتسلم مساجد محور المحمودية لافتتاحها الجمعة



وتسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، كل من المساجد التالية:

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، مساجد محور المحمودية الجديدة تمهيدا لفتحها الجمعة 4 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي، مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة.- مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال، وإمامه الشيخ: رفعت على سعيد.٢- مسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك، وإمامه الشيخ: محمد عبده متولي ابوبكر.٣- مسجد مساعد شهيد مصباح محمود على ادريس، وإمامه الشيخ: نادر جمال زبيب.٤-مسجد الشهيد إبراهيم علي أمين بمنطقة خورشيد، وإمامه الشيخ: علي عبدالجليل السيد الشوني.٥- مسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر محمد، وإمامه الشيخ: محمد ماهر جمعة.٦- مسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسي، وإمامه الشيخ: علي كمال بدير.٧- مسجد الشهيد سعيد محمد سماحة وإمامه الشيخ: إبراهيم علي زايد.وقال الشيخ محمد خشبة، في بيان اليوم، إن المساجد تتراوح مساحتها بين 750 إلى 1000 متر، ومجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والتي تليق ببيوت الله عز وجل وراودها.وأضاف، أن هذه المساجد جزء من المشروعات القومية للدولة المصرية، والتي تشهد في هذه الفترة تقدمًا ملحوظا في جميع المجالات، وشتى الميادين، مؤكدًا على أن تلك المساجد العملاقة بعمارتها الفذة وتصميمها الذي يجمع بين أصالة التراث ودقة التخطيط وبراعة التنفيذ هي أبلغ رد على أصحاب النفوس الضعيفة والأفكار المنحرفة الذين يتهمون الدولة بهدم المساجد أو إتلافها، حيث تبين كذب ادعائهم وزيف كلامهم وتؤكد بكل شموخ وعز أن مصر هي القلب النابض للإسلام الوسطي المستنير، الذي يرفض كل أشكال التطرف والانحراف.