رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة تعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بالمنيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
طباعة
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن آخر موعد لسداد مبلغ 25% جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15-7-2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15-9-2020، وآخر موعد لتلقي طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ على أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ونهاية شهر سبتمبر هي الفرصة الأخيرة للتصالح، وعقب ذلك سيتم الإزالة الفورية.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة إزالات مكبرة، تمكنت خلالها من إزالة حالتي تعد على حرم الطريق بقرية شوشة على مساحة 320 متر مربع، وكذلك إزالة تعديات على حرم طريق بنطاق قرية منقطين على مساحة 400 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 11 سهم تعد على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق قرية العزيمة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس حملة إزالات مكبرة بقرى نزلة البدرمان، أسفرت عن إزالة 1600 متر مربع مخالفات بناء داخل الأحوزة العمرانية بمنطقة أولاد مرجان، وإزالة 200 متر مربع تعديات بمنطقة أبوخلقة.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار 14 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بقرية صندفا الفرجان على مساحة 4040 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالتين للمتغيرات المكانية بقرية "صندفا" على مساحة 110 أمتار مربع.

موضوعات متعلقة

«التعليم»: تحديد إعلان خطة العام الدراسى الجديد خلال ساعات

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

تفاصيل اجتماعات «مستقبل وطن» مع الأحزاب استعدادًا لانتخابات النواب

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

نجم الساعة

«المرور» تمد ساعات تركيب الملصق الإلكترونى

منوعات

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء 2-9-2020

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

تغريد فياض تخوض تجربة السرد بـ «كلونومانيا»

اتحاد الناشرين يدعو أعضاءه للمشاركة بمعرض فرنكفورت الدولى

الليلة.. عرض «يوم الدين» بمركز الثقافة السينمائية

دار النخبة تصدر كتاب «المرأة العصرية» لـ سمية الناصر