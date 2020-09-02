إزالة تعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأضاف المحافظ، أن آخر موعد لسداد مبلغ 25% جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15-7-2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15-9-2020، وآخر موعد لتلقي طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.وشدد المحافظ على أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ونهاية شهر سبتمبر هي الفرصة الأخيرة للتصالح، وعقب ذلك سيتم الإزالة الفورية.وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة إزالات مكبرة، تمكنت خلالها من إزالة حالتي تعد على حرم الطريق بقرية شوشة على مساحة 320 متر مربع، وكذلك إزالة تعديات على حرم طريق بنطاق قرية منقطين على مساحة 400 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 11 سهم تعد على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق قرية العزيمة.كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس حملة إزالات مكبرة بقرى نزلة البدرمان، أسفرت عن إزالة 1600 متر مربع مخالفات بناء داخل الأحوزة العمرانية بمنطقة أولاد مرجان، وإزالة 200 متر مربع تعديات بمنطقة أبوخلقة.كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار 14 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بقرية صندفا الفرجان على مساحة 4040 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالتين للمتغيرات المكانية بقرية "صندفا" على مساحة 110 أمتار مربع.