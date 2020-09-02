«خالدة للبترول»: إنتاج 145 ألف برميل زيت و665 مليون قدم غاز يوميًّا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الثقة المتبادلة مع الشركاء الأجانب تسهم بدور مهم فى تحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة العمليات، وأن العمل بروح الفريق يسهم فى تحقيق الخطط الموضوعة التى تستهدف زيادة معدلات الإنتاج وتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة.وأشار إلى التزام شركة أباتشى وشركائها فى مناطق امتياز شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية كأحد شركاء قطاع البترول الأساسيين ولها قصص نجاح مهمة ساهمت على مدى 25 عامًا فى الأداء المتميز الذى حققته شركة خالدة للبترول.وطالب الملا باستمرار منظومة استدامة العمليات وتحسين الكفاءة وزيادة الاستثمارات وعدد الحفارات خلال الفترة القادمة لزيادة الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى لإنتاجية الآبار، خاصة وأن البحث السيزمى الذى تم مؤخرًا يشير إلى وجود احتماليات وإمكانيات واعدة في مناطق عمل الشركة، مؤكدًا على بذل العاملين أقصى جهد ممكن لمواجهة التحديات والالتزام بمنظومة السلامة كأولوية قصوى والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019- 2020.وأوضحت نتائج الأعمال التى عرضها المهندس سعيد عبدالمنعم رئيس الشركة أن متوسط الإنتاج اليومي خلال العام المالي 2019- 2020 بلغ حوالي 145.5 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، وحوالى 665 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من البوتاجاز حوالى 1600 برميل.وأضاف أنه تم إنفاق 651 مليون دولار خلال العام، وتم حفر 39 بئرًا لتنمية الاحتياطيات المؤكدة وتأكيد الاحتياطيات المحتملة والممكنة منها 35 بئرًا منتجة للزيت الخام و4 آبار منتجة للغاز.كما تم تنفيذ 126 عملية إعادة إكمال منها 82 عملية بحقول الزيت و8 عملية بحقول الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استكمال حفر وإكمال 19 بئرًا استكشافية، والانتهاء من معالجة البيانات السيزمية ثلاثى الأبعاد عالية الجوده بإجمالي مساحة 2920 كم2 شاملة مساحة الدمج مع برنامج غرب كلابشة، وأنه جارٍ حاليًا العمل علي معالجة تلك البيانات.وأدى هذا النشاط إلى تحقيق العديد من الاكتشافات المتميزة منها كشف بركات العميق-1X، كشف كارنارفون-1X كشف قادش أقصى -1X، كما تم الانتهاء من إنجاز العديد من المشروعات من أبرزها الانتهاء من مد خط الغاز بات إبريس وتطوير حقول جاد للغاز من خلال نقل وعاء فصل الغازات، بالإضافة إلى نقل وتركيب توربينة توليد طاقة كهربائية من منطقة كهرمان لمنطقة كلابشه، كما تم مد حوالى 17 كم مواسير لخطوط الزيت الخام والغاز والإنتهاء من مد خط غاز بركات العميق 1X.حضر أعمال الجمعية الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة أباتشى الامريكية بمصر، وممثلى شركتى كوفيبك وIPR.