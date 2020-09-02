رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة متهمين نصبوا على مواطنين فى 3 ملايين جنيه

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
محاكمة
محاكمة
داليا عبدالباسط
طباعة
أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى التجارة، بمنطقة القاهرة الجديدة.
ا
ووجهت النيابة للمتهمين «فريد. م»، «أمير. م»، «عبدالفتاح. ح»، «مها. م» تهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية دون وجه حق.

وذكر قرار الإحالة اعتراف المتهمين الذين أقروا بنصبهم على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه، مستغلين امتلاكهم لمحلين بيع الأدوات الكهربائية.

بالعرض على عدد من المواطنين بمساعدتهم فى توسيع تجارتهم وفتح عدد من المحلات الخاصة بأغراض المنزل وذلك بأرباح شهرية بنسبة 15% من المبلغ المدفوع، قاموا بإعطاء مكاسب شهرية لعدد من ضحاياهم حتى حضر لهم العديد من الأشخاص.

وتمكنوا من جمع مبلغ 3 ملايين جنيه، وعلى الفور قاموا ببيع المحلات ببضائعها سرًا بمبلغ اثنين ونصف مليون جنيه ولاذوا بالفرار.

كما أقروا بتقسيم المبالغ على أنفسهم وأنفقوها على أغراضهم الشخصية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة تفيد بتعرضهم للنصب من قبل أربعة أشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم.

بسوالهم أقروا بارتكاب وقائع النصب وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

تفاصيل اجتماعات «مستقبل وطن» مع الأحزاب استعدادًا لانتخابات النواب

تقرير الطب الشرعى يثبت تعاطى المتهم أحمد بسام زكى المخدرات

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

نجم الساعة

«المرور» تمد ساعات تركيب الملصق الإلكترونى

منوعات

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء 2-9-2020

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

تغريد فياض تخوض تجربة السرد بـ «كلونومانيا»

اتحاد الناشرين يدعو أعضاءه للمشاركة بمعرض فرنكفورت الدولى

الليلة.. عرض «يوم الدين» بمركز الثقافة السينمائية

دار النخبة تصدر كتاب «المرأة العصرية» لـ سمية الناصر