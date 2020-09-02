محاكمة متهمين نصبوا على مواطنين فى 3 ملايين جنيه

أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى التجارة، بمنطقة القاهرة الجديدة.ووجهت النيابة للمتهمين «فريد. م»، «أمير. م»، «عبدالفتاح. ح»، «مها. م» تهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية دون وجه حق.وذكر قرار الإحالة اعتراف المتهمين الذين أقروا بنصبهم على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه، مستغلين امتلاكهم لمحلين بيع الأدوات الكهربائية.بالعرض على عدد من المواطنين بمساعدتهم فى توسيع تجارتهم وفتح عدد من المحلات الخاصة بأغراض المنزل وذلك بأرباح شهرية بنسبة 15% من المبلغ المدفوع، قاموا بإعطاء مكاسب شهرية لعدد من ضحاياهم حتى حضر لهم العديد من الأشخاص.وتمكنوا من جمع مبلغ 3 ملايين جنيه، وعلى الفور قاموا ببيع المحلات ببضائعها سرًا بمبلغ اثنين ونصف مليون جنيه ولاذوا بالفرار.كما أقروا بتقسيم المبالغ على أنفسهم وأنفقوها على أغراضهم الشخصية.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة تفيد بتعرضهم للنصب من قبل أربعة أشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم.بسوالهم أقروا بارتكاب وقائع النصب وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.