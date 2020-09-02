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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 3 منازل أسفل الضغط العالى و18 تعديًا على أراض زراعية بأسيوط

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
عصام سعد
عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات على الأراضي الزراعية وبعض مخالفات البناء بمنطقة حوض العشرات خلف مصنع سيد بحي غرب.

يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح أو التي لا يجوز فيها التصالح وجميع التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق بين كل الجهات المعنية ومديرية الأمن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة وإزالتها في مهدها وتحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

واستهدفت الحملة إزالة بعض مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية أسفل خطوط كهرباء الضغط العالي بمنطقة حوض العشرات خلف مصنع سيد بحي غرب أسيوط، وجرى إزالة 3 منازل أسفل خطوط الضغط العالي وإزالة 18 حالة تعد على أراض زراعية بالبناء وتم تحرير محاضر جنح طوارىء لهم.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار حملات ازالة التعديات ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة للتعديات ومخالفات البناء والتصدي بكل قوة وحسم لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء غير المخطط للحفاظ على حق الدولة والمواطنين، مؤكدًا ترؤسه العديد من حملات الإزالة بقرى ومراكز المحافظة ومتابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ في منظومة التصالح لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، مضيفًا أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22-7-2017 فضلا عن سداد جدية التصالح 25 % لجميع المتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بخصوص المضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات.

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