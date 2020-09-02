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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لجنة الضبطية القضائية تُعاين 440 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة بدر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
عمار مندور
عمار مندور
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، شن حملة مكبرة بمعرفة لجنة الضبطية القضائية برئاسة الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبمصاحبة 12 مأمور ضبط قضائي بالصندوق والجهاز وقوة من قسم الشرطة وأمن الجهاز، وذلك لمعاينة وضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمدينة.

وأوضح مندور، في بيان لوزارة الإسكان، أن الحملة عاينت 440 وحدة إسكان اجتماعي بالحي الخامس، وتحرير 57 محضرًا للوحدات المخالفة بالتأجير أو البيع أو تغيير النشاط بالمخالفة للقانون، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وأكد المهندس عمار مندور، أن ذلك يأتي في إطار تحقيق الغرض من مشروع الإسكان الاجتماعي وإيصال الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لمستحقيها، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

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