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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل تعيين مدير جديد للمدينة السكنية بـ«مصر للألومنيوم»

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
محمود سالم
محمود سالم
أسامة الشندويلي
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أصدر المهندس محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرارًا بتعيين المهندس محمد جاد أحمد إسماعيل، بالإشراف على الإدارة العامة للإسكان قطاعي الشئون الإدارية والخدمات.

وأضافت الشركة في منشور حصلت عليه «الدستور» أن هذا القرار يسري اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع القطاعات والإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، الوزير الحالي، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة فى الأسواق المحلية.

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