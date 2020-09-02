إزالة 19 حالة تعد على مساحة 3800 متر أملاك دولة في البحر الأحمر

شنت الوحدة المحلية لمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بعدد من المناطق بالمدينة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار التصدي للمعتدين على أملاك الدولة.وتمكنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع الجهات الأمنية اليوم، من تنفيذ حملة إزالات مكبرة، أسفرت عن إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة بمنطقة الجرف بمساحة اجمالية 3800 متر مربع تقريبا، وهي عبارة عن منازل كاملة بعضها مأهولة بالسكان ومنها حالتي تعد تمت إزالتهما بمعرفة الأهالي.وأكد اللواء عادل نصير رئيس مدينة القصير على ضرورة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن آخر فرصة للتصالح نهاية سبتمبر الجارى وسيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين طبقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المدينة تأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.