«الجامعات العربية» يدعو لتطوير المنصات الإلكترونية

دعا الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إلى تطوير المنصات الإلكترونية في الجامعات العربية لضمان استمرارية عملية التعليم والتعلم خصوصًا في ظل زيادة انتشار جائحة كورونا في معظم دول العالم.وطالب سلامة- في بيان اليوم الأربعاء- الجامعات العربية بوضع خطة لدمج التعليم الإلكتروني في عمليات التعليم والتعلم على أن تتضمن الخطة الأبعاد التكنولوجية والتعليمية والمالية والاجتماعية والثقافية.وتوقع الدكتور سلامة تحول التعليم الإلكتروني من مفهوم لا مركزي لمفهوم مركزي يخضع للتخطيط والتنفيذ المؤسسي عبر الحرم الجامعي ككل، مرجحًا أن يتم دمج إدارة التعليم عبر الإنترنت في الهياكل والعمليات الأكاديمية القائمة، وتعزيز دور القائم منها في مختلف الجامعات العربية.وبين أن التعليم الإلكتروني قد يضيف قيمة إلى التعلم التقليدي مثل تحسن عملية التعلم والوصل بشكل أفضل إلى مصادر التعلم وتحسين فعالية التكلفة.وقال سلامة إن التعليم الإلكتروني من أهم أنماط التعليم والتعلم في الوقت الحاضر لما يمثله من ضرورة لا غنى عنها لتطوير النظم التعليمية، وتحسين الجوانب المختلفة للتعلم بحيث يتسلح الطالب الخريج بالمعرفة والمهارة اللازمة لمواجهة التحديات في سوق العمل.يشار إلى أن الاتحاد أنشأ منصة التعلم الإلكتروني بهدف توفير التعلم عن بعد للطلبة العرب وفي مختلف المستويات الأكاديمية في مسعى لديمومة العملية التدريسية بسبب تعطل الجامعات العربية لانتشار فيروس كورونا.