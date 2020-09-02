الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الديمقراطية في العراق

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، إن دول الاتحاد الأوروبي تسعى لتعزيز الديمقراطية في البلاد وانفتاحه على العالم.وبحسب تقرير لقناة التغيير العراقية، فقد كشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث عن أن التعاون القادم مع العراق يشمل مجالات التنمية بما فيها دعم القطاعات الأمنية والسياسية، فضلًا عن حقوق الإنسان.وأضاف أن التوجه الأوروبي نحو العراق يركز أيضًا على تقديم الدعم لمكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، من أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنويعه ودعم القطاع الخاص والاستثمار.