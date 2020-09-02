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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز روسى يختبر لقاح كورونا على كبار السن

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال رئيس مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن مؤسسته قامت بتطعيم بعض موظفيها الذين تزيد أعمارهم عن 70 حتى 80 عاما، باللقاح المضاد لـ"كوفيد-19".

وأكد غينسبورغ، أنهم جميعا بصحة جيدة، ويمارسون أعمالهم بحيوية ونشاط. وذكر أنه قام أيضا بتطعيم نفسه باللقاح.

وكان تم الحديث، عن اختبار اللقاح الروسي، على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وأنه يجب إجراء المزيد من الدراسات، حتى يصبح من الممكن اختباره على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

من جانبه، أعلن المكتب الصحفي للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، أن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب البالغ من العمر 74 عاما، تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، الذي طوره مركز "غامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وأفاد رئيس الصندوق كيريل دميترييف، بأن مؤسسته تلقت طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج اللقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

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