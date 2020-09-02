«القوى العاملة»: تعيين 154 شابا وإصدار 1948 شهادة قياس مهارة ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية بورسعيد 154 شابًا، منهم شابًا من ذوي القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 810 شباب، فضلًا عن استخراج 1948 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة لـ974 عاملا.وأشار السيد السنجابي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يوليو الماضي، أنها قامت بمتابعة 169 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا مراعاة البعد الاجتماعي وأداء العمل في كافة القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين، أسفر عن تسجيل التفتيش عن 23 حالة إيجابية.كما تم التفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 247 منشأة، و5 منشآت من مكاتب السلامة والصحة المهنية، دوري نهاري وحملات، وأسفر عن تحرير 10 محاضر عمالية، وتم تسوية وقفة احتجاجية لـ1014 عاملا بأحد منشآت القطاع الخاص وعودة العمال إلى عملهم بعد تحقيق مطالبهم المشروعة.وأضاف السنجابي، أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل بتلقى 99 شكوى، تم تسوية 6 شكاوي منها، وحفظ 35 شكوى، بالإضافة إلى 58 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.