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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس الضرائب يتفقد مركز كبار الممولين ويوجه بسرعة العمل لتطبيق «الميكنة»

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
رضا عبد القادر رئيس
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
راندا التوني
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زار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مركز كبار الممولين التابع للمصلحة بكل قطاعاته ( دخل، قيمة مضافة، كسب عمل، دمغة)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة سير العمل بالمركز وتفقد كل المواقع للاطمئنان على أعمال التطوير بمبنى المركز لجاهزيته للميكنة، وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لزيادة الحصيلة.

وعقد رئيس مصلحة الضرائب، اجتماعًا مع كل من رامى محمد مستشار وزير المالية، وماهر شحاتة وقيادات ومديرى عموم الإدارات المختلفة بمركز كبار الممولين، وتمت خلاله مناقشة العديد من الموضوعات.

وأكد عبدالقادر أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة بيانات الحصيلة، وموضوع تسعير المعاملات من أجل سرعة الفحص والإنجاز للمعاملات الخارجية فى أقل وقت وجهد لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة، مضيفًا أنه تم تناول ومتابعة موضوع الفاتورة الإلكترونية والموضوعات المتعلقة بالميكنة وسرعة الإنجاز والتسهيل للشركات من أجل التنفيذ، وإنجاز واستكمال محاسبة الملفات الهامة ذات الحصيلة للحفاظ على حقوق الموازنة العامة للدولة، وكذلك مناقشة مشاكل الهيئات الاقتصادية والتنسيق مع مسئولي الهيئات وسرعة إنجاز وحل أى مشاكل متعلقة بهذه الهيئات.

وأوضح أن إجراءات الميكنة التي اتخذتها المصلحة أدت إلى تخفيف العبء ليس فقط على الممولين ولكن أيضًا على العاملين، وساعدت على خلق ظروف عمل جيدة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تشهد تطورًا ملحوظًا مما يؤهلها لتكون في مصاف مصالح الضرائب العالمية، ويشمل هذا التطوير خمسة محاور وهى محور تطوير الإجراءات، ومحور الميكنة الشاملة، ومحور تطوير بيئة وأماكن العمل، ومحور تطوير الأفراد والهيكل التنظيمى، ومحور التشريعات.

وفى ختام زيارته للمركز أشاد رئيس مصلحة الضرائب بجهود العاملين، مؤكدًا حرص وزارة المالية والمصلحة المستمر والكامل على رفع كفاءة العاملين، وتحقيق إجراءات الميكنة.

يذكر أن الحصيلة الضريبية لمركز كبار الممولين تمثل 80% من إجمالى حصيلة مصلحة الضرائب المصرية.

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