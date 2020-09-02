استقبلته لشراء شقتها فسرق هاتفها بالإكراه في النزهة

استمعت نيابة النزهة الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول، اليوم الأربعاء، إلى أقوال مسنة في اتهام عاطلين بسرقتها بالإكراه.وقالت إنها كانت تريد بيع شقتها وأثناء تواجد المتهم الرئيسي للاتفاق على بيعها قام بتكبيلي ثم سرقة هاتف محمول ثم هرب.كانت النيابة أمرت بحبسمتهمين اثنين بسرقة مسنة بالإكراه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.وتبين من التحقيقات أنه أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل، وبحوزته «سلاح أبيض -سكين-، شريط لاصق، أفيز بلاستيك، هاتف محمول، مجهول المصدر».بمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وما أسفر عنه الضبط إعترف بسرقة الهاتف من داخل مسكن ربة منزل كرهًا عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته بتحريض من عاطل.وأقر المتهم الثاني أنه نظرًا لسابقة عرض شقة سكنية للبيع ملك المجني عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها.وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك توجه الأول لمسكن المجنى عليها وحال قيامها بفتح باب الشقة سكنها قام بدفعها فى محاولة لتكبيلها، إلا أنها قامت بالصياح فاستولى على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار خشية ضبطه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.