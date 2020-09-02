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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

للحد من السمنة.. تجهيز صالة لياقة بدنية بجامعة كفر الشيخ

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
صالة لياقة بدنية
صالة لياقة بدنية بجامعة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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كلف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة تجهيز صالة اللياقة البدنية في مقر الإدارة العامة لرعاية الشباب لمساعدة الطلاب على أن تكون الرياضة منهج حياة داخل الجامعة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون الرياضة جزء من التعليم للحفاظ على صحة أبنائنا، فضلا عن دعوته المستمرة لممارسة الرياضة للحد من الأوزان الكبيرة والسمنة المفرطة وأمراضها.

وقال علي صبري، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، إنه تم تركيب الأجهزة الرياضية لصالة اللياقة البدنية في مقر الادارة العامة لرعاية الشباب بواسطة أخصائيين رعاية الشباب استعدادا لاستقبال طلاب الجامعة.

وأكد الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بأن إدارة الجامعة حريصة على التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتكثيف الجهود الأكاديمية لتعزيز الوعي الرياضي وثقافة المنافسة الشريفة كما تحرص على التنوع في الأنشطة ومنها النشاط الرياضي وتقديم الدعم لطلابها لممارسة الأنشطة كافة والتي تساهم في إظهار إبداعاتهم ومواهبهم.

وأضاف بأن هذه الأنشطة تساهم في زيادة وعي الطلاب تجاه الموضوعات المتعلقة بممارسة النشاط البدني كما تساهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم الإبداعية وإظهار المواهب.

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