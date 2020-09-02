بدء اجتماع ماكرون مع المسؤولين العراقيين

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين العراقيين عقب وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد.وكان قد وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.وذكرت قناة "إن آر تي" العراقية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلى العاصمة في زيارة تدوم بضع ساعات، موضحة أنه دخل في اجتماع مع المسؤولين العراقيين.وكان ماكرون قد توجه إلى بغداد قادما من العاصمة اللبنانية بيروت حيث أمضى يومين، وسيمضي بضع ساعات في العراق حيث يلتقي أبرز المسؤولين.