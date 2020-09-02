العثور على جثة سيدة فى شوارع بنها بالقليوبية

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية على جثة سيدة مجهولة الهوية لقيت مصرعها في شارع الاستاد ببنها في محيط مستشفى بنها العام.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بالعثور على جثة سيدة في العقد الرابع متوفاة في شارع الاستاد ببنها في محيط مستشفي بنها التعليمي.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة في العقد الرابع من الهوام والمشردين مرتدية جلباب أسود، ولا توجد إصابات بها ورجحت المعاينة وفاتها بصورة طبيعية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق