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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

80 ألف إصابة بكورونا ترفع الحصيلة في الهند لـ 3.7 مليون

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:49 ص
كورونا
كورونا
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سجلت الهند 80 ألفا و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي حالات الإصابة في الهند الـ3.7 مليون شخصا.

ووفقا للبيانات الحكومية في الهند، ارتفعت حالات الوفاة بمقدار 1021 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي إصابات الهند بعد أحدث الإحصائيات بلغ 3 ملايين و762 ألفا و63 شخصا فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 66 ألفا و309 أشخاص.

ومع ما يقرب من 3.7 مليون حالة، أصبحت الهند ثالث أكثر دول العالم تضررًا من جائحة فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

واستأنفت الهند معظم أنشطتها الاقتصادية في البلاد بموجب إرشادات وتوصيات المركز المعني بمكافحة كورونا حتى مع ارتفاع حالات الإصابة إلى ما يقرب من 3.7 مليون شخص حتى أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن تعقد السلطات في الهند اجتماعا حاسما اليوم لمناقشة استئناف خدمات المترو والأنشطة الأخرى التي يسمح بها المركز.

وفي السباق للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، قالت الولايات المتحدة أمس إن لقاحًا من شركة استرازينيكا للأدوية قد وصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في البلاد وتأمل في أن تتم الموافقة عليه لاستخدامه.

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