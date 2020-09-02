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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجراءات صينية صارمة بشأن الرحلات «عالية الخطورة»

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
إجراءات صينية
إجراءات صينية
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أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن رحلات الركاب الجوية الدولية التي تشكل خطرا عاليا لنقل حالات وافدة جديدة مصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وذكرت المصلحة –في بيان اليوم- أنه يجب ألا يتجاوز معدل نقل الركاب على متن الرحلات الوافدة ذات الخطر العالي نسبيا 75% من مقاعد الرحلة في ظل الوضع القاتم لمكافحة الوباء خارج الصين.

وأوضحت أن هذه القاعدة تنطيق على الرحلات الدولية التي تعتبر ذات مخاطر عالية لشركات الخطوط الجوية في الصين، علاوة على الرحلات الجوية التي استأنفت رحلاتها بعد تعليقات سابقة للرحلات بسبب اكتشاف حالات وافدة مصابة.

وأضافت أنه ينبغي لشركة الطيران، التي تسير خطا للصين وجاءت نتائج أكثر من 5 ركاب إيجابية لكوفيد-19 على مدار 3 أسابيع متتالية، أن تتمسك بقاعدة الـ75% من حجم الركاب على متنها.

مشيرة الى أنها ستواصل سياسة المكافأة والتعليق، لتسيطر على الرحلات الجوية عالية الخطورة وتسمح لشركات الطيران أن تزيد الرحلات الجوية في حال جاءت نتائج اختبارات جميع الركاب الوافدين على متن رحلات شركة طيران سلبية لكوفيد-19 لفترة معينة.

ووفقا للبيان، علقت مصلحة الطيران المدني الصينية حتى الآن 31 رحلة جوية وألغت 52 رحلة جوية وافدة.

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