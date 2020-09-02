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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 8 إصابات بكورونا «وافدة من الخارج»

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:47 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 حالات إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85066 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 4 حالات في شنجهاي وحالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من لياونينغ وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2517 حالة غادر منها 2341 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 26 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80234 شخصا، مشيرة إلى أن 7587 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 525 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وأشارت الى أنه تم أمس تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 353 حالة منها 336 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4822 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 90 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 488 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4380 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، 462 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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