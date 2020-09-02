«شوقي» يوضح حقيقة التغييرات الإدارية بوزارة التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سوف تعلن الوزارة عن الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء المقبل ٨ سبتمبر، بإذن الله، متابعًا "كما وعدنا سابقا".وأكد خلال تصريحات له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن كل ما يقال عن ملامح العام الدراسي الجديد، حتى الآن "لا أساس له من الصحة"، مضيفًا "هو تخمينات نتمني عدم الخوض بها أو تداولها".وشدد الوزير، على أن كل ما يقال أيضًا عن "حركة تغييرات إدارية" لا أساس له، مطالبًا من الجميع الاستماع فقط إلى ما تعلنه الوزارة رسميًا.