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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«المرور» تمد ساعات تركيب الملصق الإلكترونى

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
تركيب الملصق الإلكتروني
تركيب الملصق الإلكتروني
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تواصل وحدات المرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإعلاني عقب مد ساعات العمل على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساء، حتى 20 أكتوبر المقبل.

ويبدأ العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم في الموعد المحدد.

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