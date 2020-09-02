حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 2 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج الجدى قالت:مهنيًا: الوقت مناسب لدرس المعطيات والملاحظات التي أمامك، ستساعدك في بدء مشروع جديد.عاطفيًا: تتهرب من مناقشة مواضيع حساسة مع الشريك، ما يزيد من شكوكه تجاهك والابتعاد عنك.صحيًا: تكثر العوامل التي تشعرك بالوهن، لكنها تختفي أسرع مما كنت تتوقع.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.