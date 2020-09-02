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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:53 ص
العقرب
العقرب
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج العقرب قالت:

مهنيًا: يساندك أرباب العمل ويقفون في صفك ضد المفترين عليك، فتنجلي المصاعب التي كنت تواجهها في العمل وتبدأ مشروعًا جديدًا بتفاؤل.
عاطفيًا: تصرّف مع الحبيب بعفوية ومن دون تصنّع واحرص على توطيد علاقتك به.
صحيًا: تناول الطعام في أثناء متابعة البرامج التلفزيونية مضرّ، فتجنبه.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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