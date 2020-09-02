ماكرون يصل إلى بغداد ويعتزم إطلاق مبادرة «مسيرة السيادة»

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الأربعاء، إلى بغداد ويعتزم إطلاق مبادرة "مسيرة السيادة" في العراق، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل الآن.وتعد هذه الزيارة الأولى لـ ماكرون إلى العراق، بهدف المساعدة على تأكيد "سيادته" في وقت يجد نفسه في وسط التوتر بين حليفين، واشنطن وطهران.ووصل ماكرون إلى بغداد قادما من بيروت حيث أمضى يومين، وسيمضي بضع ساعات في العراق، حيث يلتقي أبرز المسئولين.ويعتبر ماكرون أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في مايو.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، في ختام زيارته الثانية للبنان خلال أقل من شهر: "أؤكّد لكم أنّني سأكون غدًا صباحًا في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم "مسيرة السيادة" في هذا البلد.