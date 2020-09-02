حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 2 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: تجنّب هذا اليوم قدر المستطاع اتخاذ القرارات المصيرية في العمل، لأن الحظ ليس في مصلحتك هذا اليوم.عاطفيًا: لا تكترث بآراء الآخرين عن علاقتك بالحبيب طالما أنك تثق بقلبك وبعقلك، وهذا هو المهم.صحيًا: واظب على ممارسة الرياضة يوميًا، واختر نهاية الأسبوع للتوجه الى البحر وممارسة السباحة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.