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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: هذا ما يتفوق به الجيش الصينى على الأمريكى

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:38 ص
الجيش الصينى
الجيش الصينى
وكالات
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كشف تقرير نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الجيش الصيني يدفع باتجاه مضاعفة ترسانته من الرؤوس الحربية النووية التي يبلغ عددها أكثر من 200، إضافة الى تطوير قدراته لإطلاقها بواسطة صواريخ بالستية برًا وبحرًا وجوًا.


وحسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، أضاف أنه بعيدًا عن السعي لتحقيق تكافؤ تكنولوجي مع الولايات المتحدة، يركز جيش التحرير الشعبي أيضًا على إجراء عمليات مشتركة، ليكون قادرًا على ردع أي تدخل أمريكي، نيابة عن تايوان وإنزال الهزيمة به.

وأشار التقرير الى أن الجيش الصيني يضاهي الجيش الأمريكي في نواح عدة ويتفوق عليه في أخرى، بينها صناعة السفن والصواريخ الباليستية التي تطلق من البر، وصواريخ كروز، وأنظمة الدفاع الجوي.

وفي أول تقدير علني للقدرات النووية الصينية، قال التقرير السنوي، إن الصين تملك رؤوسًا حربية يبلغ عددها 200 على أقل تقدير، أي أقل بكثير من تقديرات محللين مستقلين تضع الرقم عند 300 أو أكثر.

ولكن، من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في خلال 10 سنوات، حسب التقرير الذي نقلته «فرانس برس».

ولفت التقرير أيضًا إلى أن الصين يمكنها حاليًا إطلاق أسلحة نووية بواسطة صواريخ بالستية من البر والبحر، وتعمل أيضًا على تطوير صاروخ بالستي يطلق من الجو.

وتوقع التقرير أنه «من المحتمل أن تسعى بكين بحلول منتصف القرن الى تطوير جيش يعادل، أو في بعض الحالات يتفوق، على الجيش الأمريكي، أو أي قوة عظمى أخرى، تعتبرها جمهورية الصين الشعبية تهديدًا».

وذكر التقرير أنه إذا حققت الصين هذا الهدف، وفشلت الولايات المتحدة في التعامل معه، فستكون له تداعيات خطيرة على المصالح الوطنية الأمريكية وأمن النظام العالمي.

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