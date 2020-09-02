إخلاء سبيل مدرس بكفر الشيخ بعد اتهامات بإعطائه دروسًا خصوصية

قررت نيابة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد شفيق، إخلاء سبيل مدرس كفر الشيخ بضمان محل إقامته، على خلفية إلقاء القبض عليه، لبلاغ من أحد جيرانه بإعطائه دروسًا خصوصية، وتبين أنه لم يكن لديه طلاب، حيث تواجد عدد من أولياء الأمور بتواجد أبنائهم، لمحاولة حجزهم للدروس.وتلقى اللواء جمال العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي قسم شرطة ثاني كفر الشيخ، بلاغًا من أحد جيرانه بإعطاء المدرس"ا.ا.ع.ع"، مدرس لغة عربية، دروسًا للطلاب في إحدى الشقق بحي تقسيم 4 بمدينة كفرالشيخ بالمخالفة للقانون، وألقت مباحث قسم ثان كفرالشيخ، القبض على المعلم، وتم تحرير المحضر اللازم.وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المعلم، بضمان محل إقامته، لعدم وجود طلاب كما ادعى صاحب البلاغ.