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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:11 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعرب أسطورة نادي روما الإيطالي لكرة القدم، فرانشيسكو توتي، عن اعتقاده أنه سيعود "عاجلا أم آجلا" إلى نادي العاصمة، الذي انتقلت ملكيته إلى رجل الأعمال الأمريكي دان فريدكين.

وقال "الملك" توتي الذي دافع عن ألوان روما لمدة 24 عاما، قبل أن يصبح مسؤولا في إدارته عام 2019، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا""من الطبيعي الاعتقاد، أنه عاجلا أم آجلا، أنا وروما سنلتقي مجددا. لكنني لا أحدد اللحظة، خصوصا وأنني لا أنتظر حدوث ذلك بالجلوس مكتوف الأيدي دون فعل أي شيء في بيتي".

واستقال توتي من منصبه مديرا لروما العام الماضي بسبب خلاف مع المالك السابق للنادي، الأميركي جيمس بالوتا، ومع الإدارة التي انتقدها بإبعاده عن القرارات.

لكن بيع النادي هذا الصيف لفريدكين، يمكن أن يضع الأسس للمصالحة بين القائد السابق للنادي (43 عاما)، الذي أصبح منذ ذلك الحين وكيلا للاعبين، وبين فريقه الأبدي.

واعتبر توتي أن "دان فريدكين فهم بسرعة كبيرة شيئا أساسيا: في روما، يجب أن يكون المالك موجودا جسديا، الإعلان عن أن ابنه راين سيأتي للعيش هنا يسير في الاتجاه الصحيح. ارتكب بالوتا بعض الأخطاء لأنه كان يقرر على أساس المعلومات المنقولة".

وأضاف "في الوقت الحالي، لا يوجد أي اتصال" مع الرؤساء الجدد، ومع ذلك، أكد أسطورة روما أنه مستعد للذهاب "لاحتساء فنجان قهوة" معهم.

وكان فريدكين أكد في منتصف أغسطس، في البيان الصحفي الذي أعلن فيه صفقة شراء النادي، أنه سيكون " متواجدا كثيرا في روما " لمتابعة الملفات المتعلقة بـ"فريق يمثل جزءا حيويا من روح" المدينة.

ويقيم المالك الجديد لروما (54 عاما) في هيوستن بولاية تكساس، ويترأس شركة قابضة تضم عشرات الشركات العاملة في مجال بيع السيارات والفنادق والترفيه، وفق ما نقلت " فرانس برس ".

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