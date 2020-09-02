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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: نراقب عن كثب النزاع الحدودى بين الصين والهند

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:07 ص
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
وكالات
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان متحدثها، أن واشنطن تراقب على كثب تطورات النزاع الحدودي بين الصين والهند، وأعربت عن أملها بإيجاد حل سلمي لخلافاتهما الحدودية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" شهدت الحدود بين الصين والهند تصعيدًا في حدة التوتر في الآونة الأخيرة، وتواجه قوات الدولتين بعضها البعض منذ أوائل مايو الماضي في عدة مواقع بمنطقة لداخ الحدودية.

والاثنين الماضي، اتهم الجيش الصيني نظيره الهندي بانتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين للإبقاء على الوضع الراهن على الحدود في لاداخ وذلك بعد أن قالت وزارة الدفاع الهندية إن الجيش أحبط "تحركات استفزازية" نفذتها القوات الصينية على الحدود.

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