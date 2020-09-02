اليابان تسجل أكثر من 69 ألف إصابة و1312 وفاة بفيروس كورونا

استقرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان عند 69 ألفًا و22 إصابة حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء.وبلغ عدد الوفيات 1312 وفاة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وتعافى 57 ألفًا و353 شخصًا من كورونا منذ تسجيل أول إصابة في اليابان قبل نحو 32 أسبوعًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.