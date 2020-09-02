رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: لن تتم إزالة تماثيل فى عهد ترامب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:05 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
طباعة
أكد البيت الأبيض معارضته الشديدة لمبادرة سلطات العاصمة واشنطن لإزالة بعض التماثيل للشخصيات التاريخية البارزة، باعتبارها على صلة بالعبودية والعنصرية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد: "طالما الرئيس ترامب في البيت الأبيض، لن تؤدي التوصيات غير المسؤولة للعمدة إلى أي شيء... ومن المخجل للعمدة أن تطرحها على النقاش".

وأشار البيان إلى أن ترامب يرى من الضروري الحفاظ على تلك التماثيل والمعالم التاريخية في واشنطن، بدلا من إسقاطها.

واتهم البيت الأبيض عمدة واشنطن مورييل باوزر بأنها "تكرر نفس الخطاب الذي يحرض على أعمال الشغب"، واصفا إياها بـ"ليبرالية راديكالية".

ويأتي ذلك في أعقاب نشر توصيات للجنة استشارية في واشنطن، تم تشكيلها بمبادرة من العمدة، دعت لإزالة العديد من التماثيل للشخصيات التاريخية الأمريكية، من بينها "نصب واشنطن" المكرس للرئيس الأمريكي الأول وتمثال الرحالة كريستوفر كولومبوس الذي اكتشف القارة الأمريكية.

موضوعات متعلقة

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

«التعليم»: تحديد إعلان خطة العام الدراسى الجديد خلال ساعات

تقرير الطب الشرعى يثبت تعاطى المتهم أحمد بسام زكى المخدرات

الأمن يكشف غموض مقتل شقيقتين فى قنا

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء 2-9-2020

المصرى: المحكمة الرياضية الدولية تلغى عقوبة إيقاف القيد

دى يونج: رحيل ميسى ضربة قوية للفريق

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

قضية «التعليم فى ضوء المستجدات» على طاولة «الأعلى للثقافة».. اليوم

«حريم النار» بالهناجر ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبى

اليوم.. قراءات شعرية ضمن برنامج «الثقافة بين إيديك»

«أشخاص قد تعرفهم» بضيافة «خان السحر للثقافة» بالإسكندرية