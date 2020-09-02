رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:48 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
طباعة
سجل المغرب في آخر 24 ساعة 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ بداية الجائحة في المملكة.

وأفادت وزارة الصحة، بأن جهة الدار البيضاء سطات سجلت 16 حالة وفاة جميعها بالدار البيضاء الكبرى، فيما سجلت 10 حالات وفاة في جهة مراكش آسفي، منها 7 بمراكش وحالة وفاة في كل من آسفي وشيشاوة والصويرة.

وسجلت بقية الوفيات في جهة فاس مكناس بـ6 وفيات، منها حالتا وفاة في كل من فاس ومكناس، وحالة وفاة واحدة في إفران وبولمان، بينما سجلت 5 وفيات في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 4 بطنجة وحالة بتطوان، و3 وفيات في درعة تافيلات موزعة على الرشيدية وميدلت وتنغير.

كما سجلت كذلك في جهة الرباط سلا القنيطرة حالتا وفاة في الرباط وتمارة، وحالة وفاة واحدة في سوس ماسة بتارودانت.

وبلغ مجموع الحالات الحرجة حتى مساء يوم الثلاثاء ما مجموعه 198 حالة، منها 34 حالة بالعناية المركزة.

كما كشفت وزارة الصحة تسجيل 1191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 63781 حالة.

وتم التأكد من 1327 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي الكامل إلى 48922.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا للاطلاع على موقف العام الدراسي الجديد

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

السيسى يوجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء 10 جامعات أهلية

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

دى يونج: رحيل ميسى ضربة قوية للفريق

المصرى البورسعيدى يخوض مرانه الأول استعدادًا لمباراة المقاولون

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

قضية «التعليم فى ضوء المستجدات» على طاولة «الأعلى للثقافة».. اليوم

«حريم النار» بالهناجر ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبى

اليوم.. قراءات شعرية ضمن برنامج «الثقافة بين إيديك»

«أشخاص قد تعرفهم» بضيافة «خان السحر للثقافة» بالإسكندرية