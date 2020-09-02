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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نقل رئيس مالى «المستقيل» إلى المستشفى

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:09 ص
الرئيس المالي
الرئيس المالي
وكالات
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نقل الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا الذي أطيح به في انقلاب عسكري الشهر الماضي، إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، تزيد المخاوف بشأن صحة الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاما، بعد أن احتجزه المجلس العسكري لمدة 10 أيام.

وأفادت مصادر بأن "الرئيس المالي المستقيل نقل إلى مستشفى خاص، ولم تعرف حالة كيتا على الفور، ولم يتضح ما إذا كان سيتم إجلاؤه إلى الخارج للعلاج أم لا".

وأكد مصدران يعملان في المشفى، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، إدخال الرئيس المالي إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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