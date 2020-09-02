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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حسنى عبدربه يعلن ترشحه لرئاسة الإسماعيلى

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:15 ص
حسنى عبد ربه
حسنى عبد ربه
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أعلن نجم منتخب مصر ونادي الإسماعيلي السابق، ترشحه لرئاسة النادى خلال الفترة المقبلة، متهمًا إدارة النادي الحالية بارتكاب العديد من التجاوزات.

وقال حسنى عبد ربه ، خلال لقائه ببرنامج "أوضة اللبس" الذى يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "أنا أصلح لأكون رئيسًا للنادى بدون التدرج فى المناصب لكى يتحقق ذلك، وهذه ليست مخاطرة".

وأضاف: "الناس كلها لازم تروح تعمل عضوية، ولازم كل واحد يشوف لو عضويته اترفضت فاترفضت ليه"، متهما مجلس إدارة النادى بأنه يقبل عضويات البعض لأغراض شخصية.

وكان حسنى عبد ربه قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات، بعدما فوجئ، بمنعه من حضور مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى.

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